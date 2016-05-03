Назначен новый заместитель председателя AtaBank

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Наблюдательный совет ОАО AtaBank подтвердил организационную структуру банка. Также был сформирован новый состав Правления банка. Как передает Report со ссылкой на банк, Сабухи Алиев назначен на должность заместителя председателя Правления.

Отметим, что в 2005-2014 годах С.Алиев работал в ОАО AtaBank на должности директора юридического департамента.

В 2014 – 2016 годах он работал директором юридического департамента, был членом Правления и членом Наблюдательного Совета ОАО Synergy Group. Имеет научную степень доктора философии по праву.

В настоящее время Правление банка состоит из 5 членов. Председатель Правления – Даянат Гулиев, заместители – Этибар Бабашлы, Эмиль Амиров, Рауф Гусейнов и Сабухи Алиев.