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На собрании АБР проходит панельная дискуссия по Среднему коридору

На собрании АБР проходит панельная дискуссия по Среднему коридору На панельной дискуссии в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) обсуждаются вопросы европейской взаимосвязанности и Среднего коридора.
Финансы
2 мая 2024 г. 10:03
На собрании АБР проходит панельная дискуссия по Среднему коридору

На панельной дискуссии в рамках ежегодного собрания Азиатского банка развития (АБР) обсуждаются вопросы европейской взаимосвязанности и Среднего коридора.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, в ходе дискуссии участники обсудят улучшение взаимосвязанности в Европе (возобновляемая энергетика и цифровая связь) и перестройку евроазиатской связности.

Также будет обсуждаться потенциал Среднего коридора в стимулировании экономического роста и интеграции в регионе за счет улучшения торговых связей между Европой и Азией.

Средний коридор создан в феврале 2014 года при участии соответствующих структур Азербайджана, Казахстана и Грузии. Позже к проекту присоединились Украина, Румыния и Польша. В настоящее время маршрут начинается от китайско-казахстанской границы и проходит по территории Казахстана, Каспийского моря, Азербайджана и Грузии до Европы. На всем маршруте создан единый тариф, действует принцип "единого окна".

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Версия на английском языке ADB meeting hosts panel discussion on Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке ADB-nin toplantısında Orta Dəhlizlə bağlı panel müzakirəsi keçirilir

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