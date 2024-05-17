Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время разрабатывает таксономию устойчивого финансирования страны.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".
По его словам, в подготовке этого документа, наряду с ЦБА, принимают участие министерства экономики, экологии и природных ресурсов, энергетики и другие ведомства.
Кязимов отметил, что Всемирный банк оказывает поддержку в разработке таксономии.