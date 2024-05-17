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Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования

Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время разрабатывает таксономию устойчивого финансирования страны.
Финансы
17 мая 2024 г. 11:50
Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время разрабатывает таксономию устойчивого финансирования страны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, в подготовке этого документа, наряду с ЦБА, принимают участие министерства экономики, экологии и природных ресурсов, энергетики и другие ведомства.

Кязимов отметил, что Всемирный банк оказывает поддержку в разработке таксономии.

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Версия на английском языке WB supports Azerbaijan in developing taxonomy of sustainable finance
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı Azərbaycana dayanıqlı maliyyə taksanomiyasını hazırlanmasında dəstək göstərir

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