Всемирный банк поддерживает Азербайджан в разработке таксономии устойчивого финансирования

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время разрабатывает таксономию устойчивого финансирования страны.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в настоящее время разрабатывает таксономию устойчивого финансирования страны.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦБА Талех Кязимов на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, в подготовке этого документа, наряду с ЦБА, принимают участие министерства экономики, экологии и природных ресурсов, энергетики и другие ведомства.

Кязимов отметил, что Всемирный банк оказывает поддержку в разработке таксономии.