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Талех Кязымов: Частный сектор должен играть ведущую роль в адаптации финансовой системы к новым вызовам

Талех Кязымов: Частный сектор должен играть ведущую роль в адаптации финансовой системы к новым вызовам Частный сектор, наряду с государственным, должен играть ведущую роль в адаптации к новым вызовам и устойчивой трансформации национальной экономики и финансовых систем.
Финансы
17 мая 2024 г. 12:10
Талех Кязымов: Частный сектор должен играть ведущую роль в адаптации финансовой системы к новым вызовам

Частный сектор, наряду с государственным, должен играть ведущую роль в адаптации к новым вызовам и устойчивой трансформации национальной экономики и финансовых систем.

Как сообщает Report, данное мнение высказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, частный сектор должен оперативно адаптировать свои бизнес-модели к изменению климата, он может также влиять на поведение пользователей, создавая устойчивые продукты и услуги:

"Для достижения поставленных целей по трансформации национальной экономики важное значение имеет деятельность регулирующих органов. Эта деятельность основана на внедрении ведущей международной практики в различных сферах экономики, в том числе в финансовом секторе, и на регулирующих функциях".

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Private sector must play leading role in adapting financial system to new challenges
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Maliyyə sisteminin yeni çağırışlara uyğunlaşmasında özəl sektor aparıcı rol oynamalıdır"

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