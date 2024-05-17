Талех Кязымов: Частный сектор должен играть ведущую роль в адаптации финансовой системы к новым вызовам

Частный сектор, наряду с государственным, должен играть ведущую роль в адаптации к новым вызовам и устойчивой трансформации национальной экономики и финансовых систем.

Частный сектор, наряду с государственным, должен играть ведущую роль в адаптации к новым вызовам и устойчивой трансформации национальной экономики и финансовых систем.

Как сообщает Report, данное мнение высказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, частный сектор должен оперативно адаптировать свои бизнес-модели к изменению климата, он может также влиять на поведение пользователей, создавая устойчивые продукты и услуги:

"Для достижения поставленных целей по трансформации национальной экономики важное значение имеет деятельность регулирующих органов. Эта деятельность основана на внедрении ведущей международной практики в различных сферах экономики, в том числе в финансовом секторе, и на регулирующих функциях".