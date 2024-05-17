О нас

В Азербайджане подготавливаются нормативные рамки по "зеленым облигациям"

В Азербайджане подготавливаются нормативные рамки по "зеленым облигациям" Центральный банк Азербайджана (ЦБА) придает большое значение формированию нормативных рамок по "зеленым облигациям".
Финансы
17 мая 2024 г. 12:12
В Азербайджане подготавливаются нормативные рамки по зеленым облигациям

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) придает большое значение формированию нормативных рамок по "зеленым облигациям".

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов сказал на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, с этой целью подготовлен и представлен правительству проект изменений в законодательство, касающееся "зеленых облигаций": "Мы ускорили нашу работу в рамках регулирования внедрения "зеленого кредитования".

Он отметил, что ЦБА придает большое значение прозрачности и отчетности: "Показателем этого является представление в этом году впервые отчета об устойчивом финансировании ".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan drafting regulatory framework for green bonds
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda "yaşıl istiqrazlar"ın tənzimləmə çərçivəsi hazırlanır

Экслюзивные новости

Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
Посол ЮАР: Мы готовы приложить все усилия для сохранения мира на Южном Кавказе
16 мая 2024 г. 17:28
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
Ровшан Наджаф примет участие в Конгрессе ФИФА
16 мая 2024 г. 15:35
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
В Лянкяране может быть создан Региональный травматологический центр
16 мая 2024 г. 14:30
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
Крупнейшие банки Казахстана заинтересованы в открытии филиалов в Азербайджане
15 мая 2024 г. 19:17
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
Торговая миссия Нидерландов совершит визит в Азербайджан
15 мая 2024 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил законопроект Об исполнении государственного бюджета на 2023 год
В Милли Меджлис поступил законопроект "Об исполнении государственного бюджета на 2023 год"
15 мая 2024 г. 10:48
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
Советник министра экологии и природных ресурсов освобожден от должности
14 мая 2024 г. 15:41
Испанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
ФотоИспанский фотограф: Наступит день - Карабах не будет страдать от минного террора
14 мая 2024 г. 13:39
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi