В Азербайджане подготавливаются нормативные рамки по "зеленым облигациям"

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) придает большое значение формированию нормативных рамок по "зеленым облигациям".

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) придает большое значение формированию нормативных рамок по "зеленым облигациям".

Как сообщает Report, об этом председатель ЦБА Талех Кязимов сказал на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, с этой целью подготовлен и представлен правительству проект изменений в законодательство, касающееся "зеленых облигаций": "Мы ускорили нашу работу в рамках регулирования внедрения "зеленого кредитования".

Он отметил, что ЦБА придает большое значение прозрачности и отчетности: "Показателем этого является представление в этом году впервые отчета об устойчивом финансировании ".