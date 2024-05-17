Годовая инфляция в еврозоне составила 2,4%

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%.

Годовая инфляция в еврозоне, по окончательной оценке, по итогам апреля осталась на уровне как и месяцем ранее - 2,4%.

Как передает Report, это следует из данных Евростата.

Показатель совпал с первоначальной оценкой.

В месячном выражении потребительские цены в еврозоне, согласно окончательной оценке, выросли на 0,6%, что также совпало с предварительными данными.

По итогам апреля прошлого года в еврозоне была зафиксирована годовая инфляция в 7%.

Базовая годовая инфляция в отчетном периоде замедлилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, что совпадает с предварительной оценкой.

Самая высокая годовая инфляция была зафиксирована в Румынии (6,2%), Бельгии (4,9%) и Хорватии (4,7%), самая низкая - в Литве (0,4%), Дании (0,5%) и Финляндии (0,6%).