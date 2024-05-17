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Талех Кязимов: Переход к зеленому росту в Азербайджане - основная цель стратегии развития финансового сектора

Талех Кязимов: Переход к зеленому росту в Азербайджане - основная цель стратегии развития финансового сектора Переход к зеленому росту в Азербайджане является основной целью стратегии развития финансового сектора.
Финансы
17 мая 2024 г. 11:39
Талех Кязимов: Переход к зеленому росту в Азербайджане - основная цель стратегии развития финансового сектора

Переход к зеленому росту в Азербайджане является основной целью стратегии развития финансового сектора.

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов заявил на мероприятии "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: Форум устойчивого бизнеса COP29".

По его словам, подготовлена стратегическая дорожная карта по устойчивому финансированию.

"Борьба с изменением климата является одной из стратегических целей Азербайджана. Наша страна, как и другие, сталкивается с вызовами, связанными с изменением климата. Этот год является для нас значимым. Проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Азербайджане имеет большое значение", - сказал Т.Кязимов.

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Transition to green growth in Azerbaijan is main goal of dev’t strategy in financial sector
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda "yaşıl artım"a keçid maliyyə sektorunun inkişaf strategiyasının əsas məqsədidir"

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