Талех Кязимов: Устойчивый финансовый переход в Азербайджане будет поэтапным

В Азербайджане планируется поэтапно осуществлять устойчивый финансовый переход, увеличивая глубину финансовых рынков и потенциал существующих финансовых институтов.

В Азербайджане планируется поэтапно осуществлять устойчивый финансовый переход, увеличивая глубину финансовых рынков и потенциал существующих финансовых институтов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, развитие финансового сектора позволит развивать экосистему устойчивых финансовых потоков: "В то же время одной из задач, стоящих перед нами согласно дорожной карте, является внедрение климатических, экологических, социальных и управленческих факторов в финансовую систему".

Он отметил, что ЦБА внес изменения в стандарты корпоративного управления банков, страховых и инвестиционных компаний: "В соответствии с этими стандартами финансовые учреждения должны учитывать экологические, социальные и управленческие факторы для обеспечения долгосрочной устойчивости".