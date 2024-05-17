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Талех Кязимов: Устойчивый финансовый переход в Азербайджане будет поэтапным

Талех Кязимов: Устойчивый финансовый переход в Азербайджане будет поэтапным В Азербайджане планируется поэтапно осуществлять устойчивый финансовый переход, увеличивая глубину финансовых рынков и потенциал существующих финансовых институтов.
Финансы
17 мая 2024 г. 12:29
Талех Кязимов: Устойчивый финансовый переход в Азербайджане будет поэтапным

В Азербайджане планируется поэтапно осуществлять устойчивый финансовый переход, увеличивая глубину финансовых рынков и потенциал существующих финансовых институтов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на бизнес-форуме "Повышение амбиций и стимулирование деятельности: COP29".

По его словам, развитие финансового сектора позволит развивать экосистему устойчивых финансовых потоков: "В то же время одной из задач, стоящих перед нами согласно дорожной карте, является внедрение климатических, экологических, социальных и управленческих факторов в финансовую систему".

Он отметил, что ЦБА внес изменения в стандарты корпоративного управления банков, страховых и инвестиционных компаний: "В соответствии с этими стандартами финансовые учреждения должны учитывать экологические, социальные и управленческие факторы для обеспечения долгосрочной устойчивости".

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Версия на английском языке Taleh Kazimov: Azerbaijan will implement sustainable financial transition in stages
Версия на азербайджанском языке Taleh Kazımov: "Azərbaycanda dayanıqlı maliyyə keçidi mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək"

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