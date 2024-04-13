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МВФ утвердил выделение Гане $360 млн

МВФ утвердил выделение Гане $360 млн Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение Гане очередного транша в размере $360 млн из общей кредитной линии в $3 млрд.
Финансы
13 апреля 2024 г. 18:06
МВФ утвердил выделение Гане $360 млн

Международный валютный фонд (МВФ) утвердил выделение Гане очередного транша в размере $360 млн из общей кредитной линии в $3 млрд.

Как передает Report, об этом сообщил ганский новостной портал Pulse.

Предоставление нового транша последовало после визита в Гану с 2 по 12 апреля рабочей группы МВФ, которая провела оценку прогресса африканской страны в реализации программы реформ, отмечает портал. Специалисты МВФ заявили, что власти Ганы принимают меры, "направленные на восстановление макроэкономической стабильности и устойчивости долга, одновременно закладывая основы для более сильного и более инклюзивного роста".

Весной 2023 года МВФ и Гана достигли соглашения о кредитной линии на сумму в $3 млрд, которая будет действовать в течение трех лет. Гана уже получила из нее $1,5 млрд.

В минувшем январе Гана достигла соглашения со своими официальными кредиторами о реструктуризации долга на $5,4 млрд. В марте правительство Ганы приступило к переговорам с частными держателями своих государственных облигаций на сумму в $13 млрд на предмет реструктуризации задолженности.

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