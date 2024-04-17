МВФ раскритиковал мягкую фискальную политику США

Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает стоимость заимствований.

Мировое сообщество продолжает испытывать негативные последствия мягкой бюджетно-налоговой политики США, которая ведет к росту процентных ставок и повышает стоимость заимствований.

Как передает Report, об этом заявил в среду глава департамента бюджетно-налоговых отношений Международного валютного фонда (МВФ) Витор Гаспар на брифинге в рамках весенней конференции МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Мягкая налогово-бюджетная политика в США оказывает повышающее давление на глобальные процентные ставки, а доллар увеличивает стоимость финансирования в остальном мире, усугубляя существующие уязвимости и риски", - сообщил он.

Как отметил Гаспар, хотя в среднесрочной перспективе и прогнозируется определенное ужесточение налогово-бюджетной политики, этого будет "недостаточно для стабилизации государственного долга во многих странах".

Уровень мирового госдолга в 2024 году увеличится до 93,8% глобального ВВП, после чего продолжит расти и достигнет 98,8% в 2029 году, следует из обновленного прогноза МВФ.