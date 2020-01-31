МВФ о влиянии коронавируса на мировую экономику

Международный валютный фонд (МВФ) пристально следит за распространением нового коронавируса и считает, что пока еще рано оценивать его воздействие на мировую экономику.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джерри Райс.

«Мы зафиксировали прямое воздействие [нового коронавируса] в основном на спрос [в КНР], так как жители Китая не покидают свои дома. В основном оживленный туристический сезон и сезон продаж, по сути, сошли на нет. В то же время, что касается стороны предложения, останавливалось производство, произошли экономические трения, а рабочие остались дома», — отметил он, отвечая на вопрос о влиянии распространения коронавируса 2019-nCoV на мировую экономику.

«Насколько масштабным будет влияние [2019-nCoV на мировую экономику], на данный момент сложно сказать», — подчеркнул Райс, добавив, что сейчас большие проблемы зафиксированы в китайской провинции Хубэй, объем производства в которой составляет около 4,5% от общекитайского. По его мнению, у Китая есть достаточно бюджетных возможностей, чтобы поддержать свою экономику в такой ситуации. Однако, по словам Райса, эта вспышка заболевания оказывает негативное влияние на рынки акций в Китае и других странах. При этом транспортные ограничения могут повлиять на продажи и экономическую активность по всему Китаю, считает представитель МВФ.

Китай 31 декабря 2019 года уведомил Всемирную организацию здравоохранения о пневмонии неизвестного типа в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни, им является коронавирус 2019-nCoV. После заболевание было выявлено еще в 18 странах: в Австралии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, Канаде, Малайзии, Непале, ОАЭ, Республике Корее, Сингапуре, США, Таиланде, на Филиппинах, в Финляндии, во Франции, в ФРГ, на Шри-Ланке и в Японии. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Число заболевших в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, достигло 9 692 человек, 213 умерли, сообщил в пятницу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.