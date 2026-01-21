Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

Профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана в 2026-2027гг составит в среднем 5,1% ВВП в год.

Как сообщает Report, такая оценка приведена в прогнозах международного рейтингового агентства Moody`s.

Согласно оценкам Moody`s, по итогам 2025 года профицит счета текущих операций составил 7% ВВП, в 2026 году составит 5% ВВП, в 2027 году - 5,2% ВВП.

Отметим, что в 2024 году этот показатель составил 4,7 млрд долларов или 6,3% ВВП.

По данным Центробанка Азербайджана, в январе-сентябре 2025 года профицит счета текущих операций платежного баланса Азербайджана составил 3,02 млрд долларов или 5,4% ВВП. По итогам 2025 года ожидается, что на уровне 3,7 млрд долларов при средней цене на нефть около $70 за баррель.