На бензозаправочной станции в Армении произошел взрыв

На одной из бензозаправочных станций в городе Талин Арагацотнской области Армении произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.

По предварительным данным, загорелись резервуарные емкости и один грузовой автомобиль.

На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательной бригады областного спасательного управления. Проводятся работы по тушению пожара.