На бензозаправочной станции в Армении произошел взрыв
В регионе
- 16 февраля, 2026
- 17:17
На одной из бензозаправочных станций в городе Талин Арагацотнской области Армении произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.
По предварительным данным, загорелись резервуарные емкости и один грузовой автомобиль.
На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательной бригады областного спасательного управления. Проводятся работы по тушению пожара.
