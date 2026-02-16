Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В регионе
    • 16 февраля, 2026
    • 17:17
    На бензозаправочной станции в Армении произошел взрыв

    На одной из бензозаправочных станций в городе Талин Арагацотнской области Армении произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на спасательную службу МВД Армении.

    По предварительным данным, загорелись резервуарные емкости и один грузовой автомобиль.

    На место происшествия выехали пять боевых расчетов пожарно-спасательной бригады областного спасательного управления. Проводятся работы по тушению пожара.

