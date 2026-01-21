İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 21:16
    Moody`s: Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Azərbaycanın tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026–2027-ci illərdə orta hesabla ÜDM-in 5,1 %-ni təşkil edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu qiymətləndirmə "Moody`s" beynəlxalq reytinq agentliyinin proqnozlarında verilib.

    "Moody`s"in gözləntilərinə əsasən, 2025-ci ilin yekunlarına görə cari əməliyyatlar hesabının profisiti ÜDM-in 7 %-ni, 2026-cı ildə 5 %-ni, 2027-ci ildə isə ÜDM-in 5,2 %-ni təşkil edəcək.

    Qeyd edək ki, 2024-cü ildə bu göstərici 4,7 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 %-ni təşkil edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə, 2025-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycanın tədiyyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisiti 3,02 milyard ABŞ dolları və ya ÜDM-in 5,4 %-ni təşkil edib. 2025-ci ilin yekunlarına görə, orta neft qiyməti bir barel üçün təxminən 70 ABŞ dolları olmaqla, bu göstəricinin 3,7 milyard dollar səviyyəsində olması gözlənilir.

    Azərbaycan "Moody's" cari əməliyyatlar hesabı
    Moody`s: Профицит счета текущих операций Азербайджана в 2026г составит 5% ВВП

    Son xəbərlər

    22:00
    Foto
    Video

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" - "Ayntraxt" oyununda ikinci qol vurulub - YENİLƏNİR-2

    Futbol
    21:59

    "Moody's": Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin azalması hiss olunan nəticələr verməyə başlayıb

    Maliyyə
    21:44

    Səkkiz ölkə Sülh Şurasına qoşulduqlarını elan edib

    Digər ölkələr
    21:40

    "Mançester Siti" futbolçuları azarkeşlərin səfər oyunu üçün bilet xərclərini kompensasiya edəcək

    Futbol
    21:39

    ABŞ Qəzzadakı təşkilatlara HƏMAS-ı maliyyələşdirdiklərinə görə sanksiyalar tətbiq edir

    Digər ölkələr
    21:16

    "Moody`s": Azərbaycanın cari əməliyyatlar hesabının profisiti 2026-cı ildə ÜDM-in 5 %-ni təşkil edəcək

    Maliyyə
    21:10

    "Moody`s": Azərbaycanın dövlət borcu 2026-2027-ci illərdə ÜDM-in 24 %-ni ötməyəcək

    Maliyyə
    21:09
    Video

    Azərbaycan millisinin üzvləri yeni güləş qaydaları ilə tanış olublar

    Fərdi
    21:06

    Pakistan Qəzza üzrə Sülh Şurasına qoşulur

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti