    ЕС пока не определился со статусом в Совете мира

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 17:12
    ЕС пока не определился со статусом в Совете мира

    Еврокомиссар по Средиземноморью и демографии Дубравка Шуица представит Еврокомиссию на заседании Совета мира, которое состоится 19 февраля в Вашингтоне.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявила глава пресс-службы Европейской комиссии Паула Пиньо.

    "Комиссар Шуица будет представлять комиссию в Вашингтоне. Президент ЕК была приглашена к участию в Совете мира, но комиссия не станет членом [этой структуры]. Шуица будет представлять ЕК в качестве комиссара, ответственного за Средиземноморье, демонстрируя стремление Европы к установлению мира в Газе", - заявила она.

    По словам Пиньо, ЕС является крупнейшим донором как для Газы, так и для Палестины.

    "Мы участвуем в совещании, потому что у нас есть право высказаться по вопросу мира в Газе. Это все, что мы можем сказать на данный момент", - заявила она.

    Другой официальный представитель ЕС Гийом Мерсье рассказал, что в начале прошлого года была фактически сформирована многолетняя программа поддержки палестинцев на 1,6 млрд евро. "Мы также предоставили палестинцам гуманитарную помощь на 500 млн евро с октября 2023 года", - сказал он.

    "Независимо от статуса участия в Совете мира, важно то, что ЕС может привнести в обсуждения. У нас есть опыт, у нас уже есть значительная финансовая поддержка, и именно в этом контексте мы хотим принять участие в обсуждениях", - заявил он.

    Таким образом, в Европейской комиссии не дали конкретных ответов на вопросы о мандате комиссара на встрече в Вашингтоне и о том, может ли она самостоятельно принять решение о получении статуса наблюдателя в структуре.

    Между тем, некоторые государства-члены ЕС уже заявили о своих планах по данному вопросу. В частности, на прошедших выходных премьер Италии Джорджа Мелони сказала, что Италия приняла решение о статусе наблюдателя в Совете. Не исключено, что к ней присоединятся и другие лидеры ЕС.

    Aİ Sülh Şurasındakı statusunu hələ müəyyənləşdirməyib
    EU yet to decide on status in Board of Peace
