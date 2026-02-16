Азербайджан увеличил импорт пшеницы на 50%

Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    16 февраля, 2026
    Азербайджан в январе 2026 года импортировал 129 933 тонны пшеницы на сумму $28 млн 871,7 тыс.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это соответственно на 43 278,75 тонны (50%) и $10 млн 176,3 тыс. (54,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    За отчетный период затраты на импорт пшеницы составили 2,2% от общих расходов Азербайджана на импорт.

    Отметим, что в январе текущего года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами на сумму $3 млрд 538 млн. Это на 30,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    $2 млрд 236 млн внешнеторгового оборота пришлось на экспорт, а $1 млрд 302 млн - на импорт. За последний год экспорт сократился на 26,4%, а импорт - на 36,5%.

    Фатима Багирова

    Azərbaycan buğda idxalını 50 % artırıb
    Лента новостей