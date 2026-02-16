Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Экс-глава Бакинского порта назначен советником министра - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    • 16 февраля, 2026
    • 16:53
    Экс-глава Бакинского порта назначен советником министра - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бывший гендиректор ликвидированного ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов назначен на новую должность.

    По информации Report, министр экономики Микаил Джаббаров назначил его своим советником.

    Зиядов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он также является президентом Федерации бадминтона Азербайджана.

    Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 февраля прошлого года, "Бакинский международный морской торговый порт" был передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские железные дороги". После этого компания начала функционировать как ООО "Бакинский международный морской порт".

    Bakı Limanının keçmiş rəhbərinə yeni vəzifə verilib - EKSKLÜZİV
    Former head of Baku Port appointed adviser to minister – EXCLUSIVE
