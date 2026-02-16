Экс-глава Бакинского порта назначен советником министра - ЭКСКЛЮЗИВ

Бывший гендиректор ликвидированного ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов назначен на новую должность.

По информации Report, министр экономики Микаил Джаббаров назначил его своим советником.

Зиядов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он также является президентом Федерации бадминтона Азербайджана.

Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 февраля прошлого года, "Бакинский международный морской торговый порт" был передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские железные дороги". После этого компания начала функционировать как ООО "Бакинский международный морской порт".