Экс-глава Бакинского порта назначен советником министра - ЭКСКЛЮЗИВ
Бизнес
- 16 февраля, 2026
- 16:53
Бывший гендиректор ликвидированного ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов назначен на новую должность.
По информации Report, министр экономики Микаил Джаббаров назначил его своим советником.
Зиядов уже приступил к исполнению своих обязанностей. Он также является президентом Федерации бадминтона Азербайджана.
Напомним, что согласно распоряжению, подписанному президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 25 февраля прошлого года, "Бакинский международный морской торговый порт" был передан в подчинение ЗАО "Азербайджанские железные дороги". После этого компания начала функционировать как ООО "Бакинский международный морской порт".
