Минфин обнародовал последние цифры по госдолгу Азербайджана

На 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил $4 млрд 813,5 млн (8 млрд 183 млн манатов), что эквивалентно 6,3% ВВП.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, внутренний государственный долг достиг 17 млрд 804,5 млн манатов, или 13,8% ВВП.

По данным министерства, по сравнению с 1 января прошлого года внешний государственный долг сократился на 6,7%, а внутренний - на 4,6%.

Таким образом, по итогам прошлого года совокупный государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 987,5 млн манатов, что на 5,3% меньше показателя конца предыдущего года.

В 2025 году из государственного бюджета на обслуживание внутреннего государственного долга было направлено 757 млн манатов (в том числе 136,8 млн манатов по основному долгу и 620,2 млн манатов по процентам), а на обслуживание внешнего государственного долга - 1 млрд 342,5 млн манатов (из них 959,7 млн манатов - основной долг, 382,8 млн манатов - процентные платежи).