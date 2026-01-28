Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Минфин обнародовал последние цифры по госдолгу Азербайджана

    Финансы
    • 28 января, 2026
    • 15:20
    На 1 января текущего года внешний государственный долг Азербайджана составил $4 млрд 813,5 млн (8 млрд 183 млн манатов), что эквивалентно 6,3% ВВП.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Минфина Азербайджана, внутренний государственный долг достиг 17 млрд 804,5 млн манатов, или 13,8% ВВП.

    По данным министерства, по сравнению с 1 января прошлого года внешний государственный долг сократился на 6,7%, а внутренний - на 4,6%.

    Таким образом, по итогам прошлого года совокупный государственный долг Азербайджана составил 25 млрд 987,5 млн манатов, что на 5,3% меньше показателя конца предыдущего года.

    В 2025 году из государственного бюджета на обслуживание внутреннего государственного долга было направлено 757 млн манатов (в том числе 136,8 млн манатов по основному долгу и 620,2 млн манатов по процентам), а на обслуживание внешнего государственного долга - 1 млрд 342,5 млн манатов (из них 959,7 млн манатов - основной долг, 382,8 млн манатов - процентные платежи).

    Минфин Азербайджана госдолг ВВП
    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb
    Azerbaijan's state debt disclosed

