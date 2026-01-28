İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Maliyyə
    • 28 yanvar, 2026
    • 14:58
    Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

    Bu il yanvarın 1-nə Azərbaycanın xarici dövlət borcu 4 milyard 813,5 milyon ABŞ dolları (8 milyard 183 milyon manat) ekvivalentində və yaxud Ümumi Daxili Məhsulun (ÜDM) 6,3 %-i qədər, daxili dövlət borcu isə 17 milyard 804,5 milyon manat və yaxud ÜDM-in 13,8 %-i qədər olub.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ötən il yanvarın 1-i ilə müqayisədə xarici dövlət borcu 6,7 %, daxili dövlət borcu isə 4,6 % azalıb.

    Beləliklə, ötən ilin sonuna ölkənin dövlət borcu 25 milyard 987,5 milyon manat təşkil edib ki, bu da əvvəlki ilin sonuna nisbətən 5,3 % azdır.

    2025-ci ilin dövlət büdcəsindən daxili dövlət borcu üzrə 757 milyon manat (əsas borc üzrə 136,8 milyon manat, faiz borcu üzrə 620,2 milyon manat), xarici dövlət borcu üzrə 1 milyard 342,5 milyon manat olmaqla (əsas borc üzrə 959,7 milyon manat, faiz borcu üzrə 382,8 milyon manat), ümumilikdə 2 milyard 99,5 milyon manat ayrılıb, dövlət borcuna xidmət xərclərində ümumilikdə 300,1 milyon manat qənaət formalaşdırılıb.

    Maliyyə Nazirliyi dövlət borcu
    Минфин обнародовал последние цифры по госдолгу Азербайджана
    Azerbaijan's state debt disclosed

    Son xəbərlər

    01:04
    Video

    Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR-4

    Futbol
    00:57

    Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    00:36

    FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparır

    Digər ölkələr
    00:12

    Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidir

    Futbol
    23:46

    Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyib

    Digər ölkələr
    23:31

    Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklər

    Digər ölkələr
    23:20

    ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıb

    Digər ölkələr
    23:14

    Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edib

    Maliyyə
    23:03

    Rimas Kurtinaytis: "Basketbolçularımız "Neftçi" ilə matçda yaxşı mübarizə apardılar"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti