​Международный банк Азербайджана повысил процентную ставку по ипотечным кредитам

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Международный банк Азербайджана" (МБА) повысил годовую процентную ставку по ипотечным кредитам на 2%. Как сообщает Report, банк выделяет ипотечные кредиты за счет собственных средств уже не под 8%, а под 10% годовых.

Объем первоначального взноса и сроки кредитования не изменились. Кредит с первоначальным взносом в 10% можно взять сроком на 20 лет.

Отметим, что МБА финансирует ипотечное кредитование в таких проектах как Kristal Abşeron, Bakı Ağ Şəhər, Renessanse Palace, Yeni Həyat и др.

Напомним, что МБА является крупнейшим банком страны. На конец прошлого года уставный капитал МБА составил 641,287 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 2 375,1 млн. акций по 0,27 маната каждая.

Правительству Азербайджана в лице министерства финансов принадлежит 54,96%, неправительственным организациям - 8,49%, физическим лицам – 36,55% акций МБА. На сегодняшний день рыночная стоимость каждой акции составляет примерно 0,07 маната.