Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)
- 30 января, 2026
- 09:20
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 2,0272 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,2385 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
2,0272
|
100 российских рублей
|
2,2385
|
1 австралийский доллар
|
1,1903
|
1 белорусский рубль
|
0,5753
|
1 болгарский лев
|
-
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
100 южнокорейских вон
|
0,1184
|
1 чешская крона
|
0,0834
|
1 китайский юань
|
0,2446
|
1 датская крона
|
0,2715
|
1 грузинский лари
|
0,6322
|
1 гонконгский доллар
|
0,2177
|
1 индийская рупия
|
0,0185
|
1 британский фунт
|
2,3378
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1921
|
1 швейцарский франк
|
2,2122
|
1 израильский шекель
|
0,5508
|
1 канадский доллар
|
1,2574
|
1 кувейтский динар
|
5,5434
|
100 казахстанских тенге
|
0,3379
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0194
|
100 венгерских форинтов
|
0,5319
|
1 молдавский лей
|
0,1012
|
1 норвежская крона
|
0,1772
|
100 узбекских сомов
|
0,0139
|
100 пакистанских рупий
|
0,6072
|
1 польский злотый
|
0,4818
|
1 румынский лей
|
0,3977
|
1 сербский динар
|
0,0173
|
1 сингапурский доллар
|
1,3419
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4533
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3501
|
1 Турецкая лира
|
0,0391
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0398
|
100 Японских йен
|
1,1044
|
1 Новозеландский доллар
|
1,0282
|
Золото
|
8861,4200
|
Серебро
|
188,7940
|
Платина
|
4280,9145
|
Палладий
|
3274,2000