    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)

    Финансы
    30 января, 2026
    09:20
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,6%, до 2,0272 маната, а курс 100 российских рублей вырос на 0,8%, до 2,2385 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    2,0272

    100 российских рублей

    2,2385

    1 австралийский доллар

    1,1903

    1 белорусский рубль

    0,5753

    1 болгарский лев

    -

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1184

    1 чешская крона

    0,0834

    1 китайский юань

    0,2446

    1 датская крона

    0,2715

    1 грузинский лари

    0,6322

    1 гонконгский доллар

    0,2177

    1 индийская рупия

    0,0185

    1 британский фунт

    2,3378

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1921

    1 швейцарский франк

    2,2122

    1 израильский шекель

    0,5508

    1 канадский доллар

    1,2574

    1 кувейтский динар

    5,5434

    100 казахстанских тенге

    0,3379

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5319

    1 молдавский лей

    0,1012

    1 норвежская крона

    0,1772

    100 узбекских сомов

    0,0139

    100 пакистанских рупий

    0,6072

    1 польский злотый

    0,4818

    1 румынский лей

    0,3977

    1 сербский динар

    0,0173

    1 сингапурский доллар

    1,3419

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4533

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3501

    1 Турецкая лира

    0,0391

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0398

    100 Японских йен

    1,1044

    1 Новозеландский доллар

    1,0282

    Золото

    8861,4200

    Серебро

    188,7940

    Платина

    4280,9145

    Палладий

    3274,2000
    курсы валют ЦБА Доллар США
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.01.2026)
