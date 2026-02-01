Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    • 01 февраля, 2026
    • 16:38
    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    Военные атташе стран Евросоюза должны как можно скорее покинуть территорию Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на информационное агентство SNN, об этом заявил официальный представитель спикера иранского парламента Алиреза Салими.

    "Военные атташе европейских стран, дислоцированные в наших посольствах, должны как можно скорее покинуть страну: они террористы. Разрешение террористам оставаться в стране противоречит действующему законодательству, - заявил Салими.

    По его словам, Министерство иностранных дел Ирана должно сегодня же выполнить это положение.

    Напомним, что сегодня утром иранский парламент признал вооруженные силы стран Европейского союза террористическими организациями в ответ на аналогичное решение ЕС в отношении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

    İran spikerinin rəsmisi: Aİ-nin hərbi attaşeləri dərhal İranı tərk etməlidir
    Tehran: EU military attaches must leave Iran immediately
