    CBA currency exchange rates (30.01.2026)

    Finance
    • 30 January, 2026
    • 10:44
    CBA currency exchange rates (30.01.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro decreased by 0.6% to 2.0272 manats, and 100 Russian rubles rose by 0.8% to 2.2385 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0272

    100 RUB (Russian ruble)

    2.2385

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1903

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5753

    1 BGN (Bulgarian lev)

    -

    1 AED (UAE dirham)

    0.4628

    100 KRW (South Korean won)

    0.1184

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0834

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2446

    1 DKK (Danish krone)

    0.2715

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6322

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2177

    1 INR (Indian rupee)

    0.0185

    1 GBP (British pound)

    2.3378

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1921

    1 CHF (Swiss franc)

    2.2122

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5508

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2574

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5434

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3379

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4663

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0194

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5319

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1012

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1772

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0139

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6072

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4818

    1 RON (Romanian leu)

    0.3977

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0173

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3419

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3501

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0391

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0398

    100 JPY (Japanese yen)

    1.1044

    1 NZD (New Zealand dollar)

    1.0282

    Gold (1 ounce)

    8,861.4200

    Silver (1 ounce)

    188.7940

    Platinum (1 ounce)

    4,280.9145

    Palladium (1 ounce)

    3,274.2000
    Central Bank currency exchange rates CBA
