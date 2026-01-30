Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.01.2026)
- 30 yanvar, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,0272 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,2385 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
2,0272
|
100 Rusiya rublu
|
2,2385
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1903
|
1 Belarus rublu
|
0,5753
|
1 Bolqarıstan levi
|
-
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4628
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1184
|
1 Çexiya kronu
|
0,0834
|
1 Çin yuanı
|
0,2446
|
1 Danimarka kronu
|
0,2715
|
1 Gürcü larisi
|
0,6322
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2177
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0185
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,3378
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1921
|
1 İsveçrə frankı
|
2,2122
|
1 İsrail şekeli
|
0,5508
|
1 Kanada dolları
|
1,2574
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5434
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3379
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0194
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5319
|
1 Moldova leyi
|
0,1012
|
1 Norveç kronu
|
0,1772
|
100 Özbək somu
|
0,0139
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6072
|
1 Polşa zlotası
|
0,4818
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3977
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0173
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3419
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4533
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3501
|
Türk lirəsi
|
0,0391
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0398
|
Yapon yeni
|
1,1044
|
Yeni Zelandiya dolları
|
1,0282
|
Qızıl
|
8861,4200
|
Gümüş
|
188,7940
|
Platin
|
4280,9145
|
Palladium
|
3274,2000