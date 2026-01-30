İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    Maliyyə
    • 30 yanvar, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (30.01.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,6 % azalaraq 2,0272 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,8 % artaraq 2,2385 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    2,0272

    100 Rusiya rublu

    2,2385

    1 Avstraliya dolları

    1,1903

    1 Belarus rublu

    0,5753

    1 Bolqarıstan levi

    -

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1184

    1 Çexiya kronu

    0,0834

    1 Çin yuanı

    0,2446

    1 Danimarka kronu

    0,2715

    1 Gürcü larisi

    0,6322

    1 Honq Konq dolları

    0,2177

    1 Hindistan rupisi

    0,0185

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,3378

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1921

    1 İsveçrə frankı

    2,2122

    1 İsrail şekeli

    0,5508

    1 Kanada dolları

    1,2574

    1 Küveyt dinarı

    5,5434

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3379

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5319

    1 Moldova leyi

    0,1012

    1 Norveç kronu

    0,1772

    100 Özbək somu

    0,0139

    100 Pakistan rupisi

    0,6072

    1 Polşa zlotası

    0,4818

    1 Rumıniya leyi

    0,3977

    1 Serbiya dinarı

    0,0173

    1 Sinqapur dolları

    1,3419

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4533

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3501

    Türk lirəsi

    0,0391

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0398

    Yapon yeni

    1,1044

    Yeni Zelandiya dolları

    1,0282

    Qızıl

    8861,4200

    Gümüş

    188,7940

    Platin

    4280,9145

    Palladium

    3274,2000
    məzənnə dollar manat
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (30.01.2026)
    CBA currency exchange rates (30.01.2026)

