Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах

    Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамены на пояса

    Индивидуальные
    • 01 февраля, 2026
    • 17:09
    Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамены на пояса

    Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) организовала в Учебно-тренировочном центре национальных сборных команд официальный экзамен на пояса.

    Как сообщили Report в ФДА, в экзамене приняли участие 307 дзюдоистов, которые в соответствии с возрастными категориями продемонстрировали свои знания и навыки на уровни бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов.

    Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

    Отмечается, что экзамены на пояса способствуют более системному и всестороннему освоению технических приемов дзюдо, а также повышению мотивации спортсменов. Уровень пояса является важным показателем оценки и официального признания подготовленности дзюдоиста, а также одним из обязательных условий для участия в престижных соревнованиях.

    дзюдо экзамен на пояса сертификаты соревнования
    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının təşkilatçılığı ilə kəmər dərəcələri üzrə imtahan keçirilib
    Ты - Король

    Последние новости

    17:55
    Фото

    Подведены итоги Кубка Гейдара Алиева по лыжному спорту

    Командные
    17:34

    Число погибших из-за пожара в баре в Кран-Монтане выросло до 41

    Другие страны
    17:26

    Иранский беспилотник на фоне учений провел разведку над Оманским заливом

    В регионе
    17:09

    Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамены на пояса

    Индивидуальные
    16:56

    Глава МИД Италии: Балканы должны вступить в ЕС раньше Украины

    Другие страны
    16:38

    Тегеран: Военные атташе ЕС должны немедленно покинуть Иран

    В регионе
    16:21

    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    Индивидуальные
    16:13
    Фото

    TƏBİB: Состояние одного из пострадавших в ДТП в Агсу тяжелое - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    15:56

    Глава Мюнхенской конференции призвал к усилению участия ЕС в ядерном зонтике НАТО

    Другие страны
    Лента новостей