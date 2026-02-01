Федерация дзюдо Азербайджана провела экзамены на пояса

Федерация дзюдо Азербайджана (ФДА) организовала в Учебно-тренировочном центре национальных сборных команд официальный экзамен на пояса.

Как сообщили Report в ФДА, в экзамене приняли участие 307 дзюдоистов, которые в соответствии с возрастными категориями продемонстрировали свои знания и навыки на уровни бело-желтого, желтого, оранжевого, зеленого, синего и коричневого поясов.

Спортсменам, успешно сдавшим экзамен, были вручены соответствующие пояса и сертификаты.

Отмечается, что экзамены на пояса способствуют более системному и всестороннему освоению технических приемов дзюдо, а также повышению мотивации спортсменов. Уровень пояса является важным показателем оценки и официального признания подготовленности дзюдоиста, а также одним из обязательных условий для участия в престижных соревнованиях.