Иранский беспилотник на фоне учений провел разведку над Оманским заливом

Иранский разведывательный беспилотник в воскресенье провел длительный полет над Оманским заливом.

Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Отметим, что полет осуществлялся на фоне начавшихся в воскресенье двухдневных военных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива и прилагающих зон Персидского и Оманского заливов, в ходе которых должны проводиться боевые стрельбы.

Тем временем накануне Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

По сообщению командования, в настоящее время американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря.