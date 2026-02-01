Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Иранский беспилотник на фоне учений провел разведку над Оманским заливом

    В регионе
    • 01 февраля, 2026
    • 17:26
    Иранский беспилотник на фоне учений провел разведку над Оманским заливом

    Иранский разведывательный беспилотник в воскресенье провел длительный полет над Оманским заливом.

    Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

    Отметим, что полет осуществлялся на фоне начавшихся в воскресенье двухдневных военных учений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива и прилагающих зон Персидского и Оманского заливов, в ходе которых должны проводиться боевые стрельбы.

    Тем временем накануне Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) выступило с предупреждением иранским вооруженным силам, заявив, что не потерпит опасных маневров, таких как пролеты над американскими военными кораблями или приближение иранских скоростных катеров, идущих курсом на столкновение с ними.

    По сообщению командования, в настоящее время американский авианосец USS Abraham Lincoln проводит "рутинные полетные операции" в районе Аравийского моря.

