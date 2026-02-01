Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

Испанский тенисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема Australian Open-2026.

Как сообщает Report, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает первое место, Джокович - четвертое.

Испанец стал триумфатором Australian Open впервые в карьере. До этого он по два раза выигрывал турниры Большого шлема Roland Garros, US Open и Уимблдонский турнир.

Джокович - рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема. Он становился их победителем 24 раза, в том числе Australian Open десять раз.

Призовой фонд Australian Open в 2026 году составил примерно $75 млн.