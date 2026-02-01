Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    01 февраля, 2026
    16:21
    Алькарас победил Джоковича и впервые выиграл Australian Open

    Испанский тенисист Карлос Алькарас победил серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема Australian Open-2026.

    Как сообщает Report, в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Алькарас занимает первое место, Джокович - четвертое.

    Испанец стал триумфатором Australian Open впервые в карьере. До этого он по два раза выигрывал турниры Большого шлема Roland Garros, US Open и Уимблдонский турнир.

    Джокович - рекордсмен по числу титулов на турнирах Большого шлема. Он становился их победителем 24 раза, в том числе Australian Open десять раз.

    Призовой фонд Australian Open в 2026 году составил примерно $75 млн.

