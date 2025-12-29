Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)
- 29 декабря, 2025
- 09:28
По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.
Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9999 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1972 маната.
|
Валюта
|
Курс
|
1 доллар США
|
1,7000
|
1 евро
|
1,9999
|
100 российских рублей
|
2,1972
|
1 австралийский доллар
|
1,1427
|
1 белорусский рубль
|
0,5870
|
1 болгарский лев
|
1,0235
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4629
|
100 южнокорейских вон
|
0,1186
|
1 чешская крона
|
0,0826
|
1 китайский юань
|
0,2425
|
1 датская крона
|
0,2678
|
1 грузинский лари
|
0,6313
|
1 гонконгский доллар
|
0,2187
|
1 индийская рупия
|
0,0189
|
1 британский фунт
|
2,2941
|
10 000 иранских риалов
|
-
|
1 шведская крона
|
0,1854
|
1 швейцарский франк
|
2,1529
|
1 израильский шекель
|
0,5322
|
1 канадский доллар
|
1,2438
|
1 кувейтский динар
|
5,5347
|
100 казахстанских тенге
|
0,3362
|
1 катарский риал
|
0,4663
|
1 киргизский сом
|
0,0195
|
100 венгерских форинтов
|
0,5169
|
1 молдавский лей
|
0,1013
|
1 норвежская крона
|
0,1699
|
100 узбекских сомов
|
0,0141
|
100 пакистанских рупий
|
0,6061
|
1 польский злотый
|
0,4745
|
1 румынский лей
|
0,3932
|
1 сербский динар
|
0,0171
|
1 сингапурский доллар
|
1,3230
|
1 Риал Саудовской Аравии
|
0,4532
|
1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)
|
2,3286
|
1 Турецкая лира
|
0,0396
|
1 Туркменский манат
|
0,4857
|
1 Украинская гривна
|
0,0403
|
100 Японских йен
|
1,0871
|
1 Новозеландский доллар
|
0,9903
|
Золото
|
7675,7975
|
Серебро
|
135,6420
|
Платина
|
4137,3240
|
Палладий
|
3072,8775