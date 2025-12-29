Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)

    Финансы
    • 29 декабря, 2025
    • 09:28
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (29.12.2025)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро понизился на 0,2%, до 1,9999 маната, а курс 100 российских рублей повысился на 0,2%, до 2,1972 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9999

    100 российских рублей

    2,1972

    1 австралийский доллар

    1,1427

    1 белорусский рубль

    0,5870

    1 болгарский лев

    1,0235

    1 дирхам ОАЭ

    0,4629

    100 южнокорейских вон

    0,1186

    1 чешская крона

    0,0826

    1 китайский юань

    0,2425

    1 датская крона

    0,2678

    1 грузинский лари

    0,6313

    1 гонконгский доллар

    0,2187

    1 индийская рупия

    0,0189

    1 британский фунт

    2,2941

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1854

    1 швейцарский франк

    2,1529

    1 израильский шекель

    0,5322

    1 канадский доллар

    1,2438

    1 кувейтский динар

    5,5347

    100 казахстанских тенге

    0,3362

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0195

    100 венгерских форинтов

    0,5169

    1 молдавский лей

    0,1013

    1 норвежская крона

    0,1699

    100 узбекских сомов

    0,0141

    100 пакистанских рупий

    0,6061

    1 польский злотый

    0,4745

    1 румынский лей

    0,3932

    1 сербский динар

    0,0171

    1 сингапурский доллар

    1,3230

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4532

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3286

    1 Турецкая лира

    0,0396

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0403

    100 Японских йен

    1,0871

    1 Новозеландский доллар

    0,9903

    Золото

    7675,7975

    Серебро

    135,6420

    Платина

    4137,3240

    Палладий

    3072,8775
