CBA currency exchange rates (29.12.2025)
- 29 December, 2025
- 09:27
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.2% to 1.9999 manats, and 100 Russian rubles increased by 0.2% to 2.1972 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9999
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.1972
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.1427
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5870
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
1.0235
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.4629
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.1186
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.0826
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2425
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.2678
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.6313
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.2187
|
1 INR (Indian rupee)
|
0.0189
|
1 GBP (British pound)
|
2.2941
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
-
|
1 SEK (Swedish krona)
|
0.1854
|
1 CHF (Swiss franc)
|
2.1529
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
0.5322
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
1.2438
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
5.5347
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.3362
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.4663
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.0195
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.5169
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1013
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.1699
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.0141
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.6061
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.4745
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.3932
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
0.0171
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
1.3230
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
0.4532
|
1 SDR (IMF)
|
2.3286
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.0396
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.4857
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
0.0403
|
100 JPY (Japanese yen)
|
1.0871
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
0.9903
|
Gold (1 ounce)
|
7,675.7975
|
Silver (1 ounce)
|
135.6420
|
Platinum (1 ounce)
|
4,137.3240
|
Palladium (1 ounce)
|
3,072.8775