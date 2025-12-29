Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2025)
- 29 dekabr, 2025
- 09:08
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9999 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1972 manat təşkil edib.
|
Valyuta
|
Məzənnə
|
1 ABŞ dolları
|
1,7000
|
1 Avro
|
1,9999
|
100 Rusiya rublu
|
2,1972
|
1 Avstraliya dolları
|
1,1427
|
1 Belarus rublu
|
0,5870
|
1 Bolqarıstan levi
|
1,0235
|
1 BƏƏ dirhəmi
|
0,4629
|
100 Cənubi Koreya vonu
|
0,1186
|
1 Çexiya kronu
|
0,0826
|
1 Çin yuanı
|
0,2425
|
1 Danimarka kronu
|
0,2678
|
1 Gürcü larisi
|
0,6313
|
1 Honq Konq dolları
|
0,2187
|
1 Hindistan rupisi
|
0,0189
|
1 İngilis funt sterlinqi
|
2,2941
|
10 000 İran rialı
|
-
|
1 İsveç kronu
|
0,1854
|
1 İsveçrə frankı
|
2,1529
|
1 İsrail şekeli
|
0,5322
|
1 Kanada dolları
|
1,2438
|
1 Küveyt dinarı
|
5,5347
|
100 Qazaxıstan təngəsi
|
0,3362
|
1 Qətər rialı
|
0,4663
|
1 Qırğız somu
|
0,0195
|
100 Macarıstan forinti
|
0,5169
|
1 Moldova leyi
|
0,1013
|
1 Norveç kronu
|
0,1699
|
100 Özbək somu
|
0,0141
|
100 Pakistan rupisi
|
0,6061
|
1 Polşa zlotası
|
0,4745
|
1 Rumıniya leyi
|
0,3932
|
1 Serbiya dinarı
|
0,0171
|
1 Sinqapur dolları
|
1,3230
|
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
|
0,4532
|
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
|
2,3286
|
Türk lirəsi
|
0,0396
|
Türkmənistan manatı
|
0,4857
|
Ukrayna Qrivnası
|
0,0403
|
Yapon yeni
|
1,0871
|
Yeni Zelandiya dolları
|
0,9903
|
Qızıl
|
7675,7975
|
Gümüş
|
135,6420
|
Platin
|
4137,3240
|
Palladium
|
3072,8775