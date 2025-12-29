İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (29.12.2025)

    Maliyyə
    • 29 dekabr, 2025
    • 09:08
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % azalaraq 1,9999 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,2 % artaraq 2,1972 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9999

    100 Rusiya rublu

    2,1972

    1 Avstraliya dolları

    1,1427

    1 Belarus rublu

    0,5870

    1 Bolqarıstan levi

    1,0235

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4629

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1186

    1 Çexiya kronu

    0,0826

    1 Çin yuanı

    0,2425

    1 Danimarka kronu

    0,2678

    1 Gürcü larisi

    0,6313

    1 Honq Konq dolları

    0,2187

    1 Hindistan rupisi

    0,0189

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2941

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1854

    1 İsveçrə frankı

    2,1529

    1 İsrail şekeli

    0,5322

    1 Kanada dolları

    1,2438

    1 Küveyt dinarı

    5,5347

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3362

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0195

    100 Macarıstan forinti

    0,5169

    1 Moldova leyi

    0,1013

    1 Norveç kronu

    0,1699

    100 Özbək somu

    0,0141

    100 Pakistan rupisi

    0,6061

    1 Polşa zlotası

    0,4745

    1 Rumıniya leyi

    0,3932

    1 Serbiya dinarı

    0,0171

    1 Sinqapur dolları

    1,3230

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4532

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3286

    Türk lirəsi

    0,0396

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0403

    Yapon yeni

    1,0871

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9903

    Qızıl

    7675,7975

    Gümüş

    135,6420

    Platin

    4137,3240

    Palladium

    3072,8775
