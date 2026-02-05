Рафиев: Азербайджан представит свой опыт градостроительства на WUF13
- 05 февраля, 2026
- 12:00
13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку, станет площадкой для демонстрации национального опыта Азербайджана в сфере современной архитектуры и градостроительства.
Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.
По его словам, подготовка к форуму продолжается, и Азербайджан намерен провести его на высоком уровне, создав открытую платформу для обмена опытом.
Рафиев также отметил, что проходящая в Баку "Молодежная неделя Движения неприсоединения" способствует формированию политических взглядов молодежи и активному обмену мнениями.
