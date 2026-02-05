Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Рафиев: Азербайджан представит свой опыт градостроительства на WUF13

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 12:00
    13-я сессия Всемирного форума городского развития (WUF13), которая пройдет в Баку, станет площадкой для демонстрации национального опыта Азербайджана в сфере современной архитектуры и градостроительства.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчын Рафиев, выступая на "Молодежной неделе Движения неприсоединения" в Баку.

    По его словам, подготовка к форуму продолжается, и Азербайджан намерен провести его на высоком уровне, создав открытую платформу для обмена опытом.

    Рафиев также отметил, что проходящая в Баку "Молодежная неделя Движения неприсоединения" способствует формированию политических взглядов молодежи и активному обмену мнениями.

    Yalçın Rəfiyev: WUF13 Azərbaycanın milli şəhərsalma təcrübəsinin nümayişi üçün əlverişli şərait yaradacaq
