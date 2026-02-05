Аэропорт Берлина отменил все вылеты из-за непогоды
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 12:07
Аэропорт Берлина сообщил в четверг утром, что все вылеты в настоящее время отменены из-за погодных условий.
Как передает Report, сообщение опубликовано на веб-сайте воздушной гавани.
Согласно информации, в столичном регионе Германии выпал снег и град.
"В связи с погодными условиями взлеты в настоящее время невозможны. Пожалуйста, уточните статус рейса у вашей авиакомпании",- говорится в заявлении.
