Аэропорт Берлина отменил все вылеты из-за непогоды

Аэропорт Берлина сообщил в четверг утром, что все вылеты в настоящее время отменены из-за погодных условий.

Как передает Report, сообщение опубликовано на веб-сайте воздушной гавани.

Согласно информации, в столичном регионе Германии выпал снег и град.

"В связи с погодными условиями взлеты в настоящее время невозможны. Пожалуйста, уточните статус рейса у вашей авиакомпании",- говорится в заявлении.