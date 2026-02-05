Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Аэропорт Берлина отменил все вылеты из-за непогоды

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 12:07
    Аэропорт Берлина отменил все вылеты из-за непогоды

    Аэропорт Берлина сообщил в четверг утром, что все вылеты в настоящее время отменены из-за погодных условий.

    Как передает Report, сообщение опубликовано на веб-сайте воздушной гавани.

    Согласно информации, в столичном регионе Германии выпал снег и град.

    "В связи с погодными условиями взлеты в настоящее время невозможны. Пожалуйста, уточните статус рейса у вашей авиакомпании",- говорится в заявлении.

