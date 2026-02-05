Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Акберов: Центр DOST реализовал и усовершенствовал 94 цифровых проекта в 2025 году

    Социальная защита
    • 05 февраля, 2026
    • 12:21
    Акберов: Центр DOST реализовал и усовершенствовал 94 цифровых проекта в 2025 году

    Центр цифровых инноваций DOST в 2025 году провел работы по 94 проектам и электронным услугам.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор центра Кянан Акберов на пресс-конференции по итогам прошлого года.

    По его словам, 69 проектов были усовершенствованы, еще 25 - разработаны.

    "За год пользователи обратились к электронным услугам через портал e-Sosial 27,1 млн раз, при этом количество входов на портал составило 17,2 млн. В проактивном порядке было произведено 258 тыс. назначений, а гражданам выдано 711 тыс. электронных справок", - добавил Акберов.

    Он отметил, что портал и мобильное приложение e-Sosial были доработаны, появилась возможность отслеживания статуса обращений, использования калькулятора заработной платы, а также внедрен помощник на базе искусственного интеллекта - бот iDOST: "Кроме того, раздел Sənə özəl обеспечивает полную доступность информации о реабилитации для лиц с инвалидностью, а цифровые QR- и штрих-коды позволяют пенсионерам и получателям пособий пользоваться скидками в партнерских магазинах, аптеках и клиниках".

    Акберов также сообщил, что число активных пользователей портала e-Sosial превысило 2,7 млн человек.

    Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıb
