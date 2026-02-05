İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri

    Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıb

    Sosial müdafiə
    • 05 fevral, 2026
    • 11:16
    Keçən il DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparıb

    Ötən il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin DOST Rəqəmsal İnnovasiyalar Mərkəzi tərəfindən ümumilikdə 94 layihə və elektron xidmət üzrə iş aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mərkəzin direktoru Kənan Əkbərov ötən ilin yekunlarına həsr edilmiş mətbuat konfrasında deyib.

    O qeyd edib ki, layihələrdən 69-u təkmilləşdirilmiş, 25-i isə yeni hazırlanmış layihələrdir:

    "Keçən il e-xidmətlərdən istifadə göstəriciləri e-Sosial portalından 17,2 milyon dəfə, e-xidmətlərə ümumilikdə 27,1 milyon müraciət olub. Proaktiv qaydada 258 min təyinat aparılıb. Vətəndaşlar tərəfindən 711 min e-arayış alınıb.

    "e-Sosial" portalı və mobil tətbiqi təkmilləşdirilərək portal üzərindən müraciətlərin statusunun izlənməsi, əməkhaqqı kalkulyatorundan istifadə mümkün olub. Həmçinin, portalda süni intellekt əsaslı "iDOST" köməkçi botu sorğuların cavablandırılması və birbaşa xidmət keçidlərinə yönləndirmə funksiyaları ilə istifadəçilərin ixtiyarına verilib. Hazırda portalda və mobil tətbiqdə istifadədə olan "Sənə özəl" menyusu əlilliyi olan şəxslər üçün reabilitasiya ilə bağlı məlumatları tam əlçatan edir. Eyni zamanda, tətbiq daxilindəki rəqəmsal barkod və QR kod sistemi pensiyaçılara, müavinət və təqaüd alan şəxslərə tərəfdaş market, aptek və klinikalarda real endirimlərdən yararlanmağa imkan verir".

    Mərkəz direktoru qeyd edib ki, "e-Sosial" portalından qeydiyyatdan keçən aktiv istifadəçilərin sayı 2,7 milyonu ötüb.

    Son xəbərlər

    11:35

    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ arasında danışıqların ikinci günü başlayıb

    Digər ölkələr
    11:35

    Həndbol üzrə yeniyetmə oğlanlar arasında Lənkəran birinciliyinə start verilib

    Komanda
    11:30

    Polşa Baş naziri Kiyevdə səfərdədir

    Region
    11:29

    Bu il doqquz bölgə üzrə 8 min musiqi müəllimi attestasiyaya cəlb olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    11:25

    Bu il sosial xidmətlərin təkmilləşdirilməsində əsas üstünlük süni intellekt əsaslı həllərə veriləcək

    Sosial müdafiə
    11:21

    Bakıda kişi küləyin aşırdığı hasarın altında qalaraq ölüb - YENİLƏNİB

    Sağlamlıq
    11:21

    Yalçın Rəfiyev: Afrika qitəsi Qoşulmama Hərəkatının bir hissəsidir

    Xarici siyasət
    11:19

    Baş prokuror: Prokurorluqda süni intellekt texnologiyalarından istifadəyə başlanılıb

    Daxili siyasət
    11:17

    Beynəlxalq axtarışda olan Azərbaycan vətəndaşı İğdırda saxlanılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti