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    Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций

    В регионе
    • 26 октября, 2026
    • 15:47
    Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций

    Вопросы, связанные с региональной стабильностью, а также работы по разблокировке региональных коммуникаций обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с главой Гендиректората по вопросам расширения и политики восточного соседства Европейской комиссии Гертом Яном Купманом.

    Как передает Report, об этом cообщают армянские медиа.

    Также сообщается, что Пашинян заявил о заинтересованности правительства Армении в углублении и расширении связей с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифровизации, а также в укреплении общей экономической диверсификации и устойчивости.

    Премьер коснулся поддержки ЕС, направленную на содействие экспорту армянской продукции, а также реализацию программ, направленных на развитие необходимых технических возможностей армянских производителей и экспортеров.

    Купман отметил, что ЕС приветствует программу реформ армянского правительства и готов последовательно поддерживать этот процесс, расширяя сотрудничество во всех областях, способствующих устойчивому развитию Армении.

    Никол Пашинян Герт Ян Купман Армения Еврокомиссия
    Paşinyan və Avropa Komissiyasının rəsmisi regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə edib
    Armenian PM, EU official discuss regional stability, unblocking communications
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