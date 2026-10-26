Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций

Вопросы, связанные с региональной стабильностью, а также работы по разблокировке региональных коммуникаций обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с главой Гендиректората по вопросам расширения и политики восточного соседства Европейской комиссии Гертом Яном Купманом.

Как передает Report, об этом cообщают армянские медиа.

Также сообщается, что Пашинян заявил о заинтересованности правительства Армении в углублении и расширении связей с ЕС в сферах транспорта, энергетики, цифровизации, а также в укреплении общей экономической диверсификации и устойчивости.

Премьер коснулся поддержки ЕС, направленную на содействие экспорту армянской продукции, а также реализацию программ, направленных на развитие необходимых технических возможностей армянских производителей и экспортеров.

Купман отметил, что ЕС приветствует программу реформ армянского правительства и готов последовательно поддерживать этот процесс, расширяя сотрудничество во всех областях, способствующих устойчивому развитию Армении.