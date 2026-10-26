İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Paşinyan və Avropa Komissiyasının rəsmisi regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə edib

    Region
    • 26 oktyabr, 2026
    • 15:58
    Paşinyan və Avropa Komissiyasının rəsmisi regional kommunikasiyaların açılmasını müzakirə edib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Avropa Komissiyasının Genişlənmə və Şərq Qonşuluğu Siyasəti üzrə Baş Direktorluğunun rəhbəri Qert Yan Kupmanla görüşü zamanı regional sabitliklə bağlı məsələləri, eləcə də regional kommunikasiyaların blokdan çıxarılması üzrə işləri müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.

    Eyni zamanda, bildirilib ki, Paşinyan Ermənistan hökumətinin nəqliyyat, energetika, rəqəmsallaşma sahələrində Aİ ilə əlaqələrin dərinləşdirilməsində və genişləndirilməsində, eləcə də ümumi iqtisadi diversifikasiya və dayanıqlılığın gücləndirilməsində maraqlı olduğunu bəyan edib.

    Baş nazir Aİ-nin Ermənistan məhsullarının ixracının təşviqinə, eləcə də Ermənistan istehsalçılarının və ixracatçılarının zəruri texniki imkanlarının inkişafına yönəlmiş proqramların həyata keçirilməsinə yönəldilmiş dəstəyini diqqətə çatdırıb.

    Q.Kupman qeyd edib ki, Aİ Ermənistan hökumətinin islahatlar proqramını alqışlayır və Ermənistanın davamlı inkişafına töhfə verən bütün sahələrdə əməkdaşlığı genişləndirərək bu prosesi ardıcıl olaraq dəstəkləməyə hazırdır.

    Nikol Paşinyan Avropa İttifaqı (Aİ)
    Пашинян и представитель ЕС обсудили вопрос разблокировки региональных коммуникаций
    Armenian PM, EU official discuss regional stability, unblocking communications
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:24
    "Azər-Türk Bank"ın səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək
    Maliyyə
    17:23
    "Barselona"nın futbolçusu Xavi Espart Bakıda "Sabah"la oyunu buraxacaq
    Futbol
    17:18
    Səfir: Cəbrayılda istixana təsərrüfatında Niderland modeli tətbiq oluna bilər
    Qarabağ
    17:18
    Foto
    Azərbaycan və Vyetnam ali auditdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müzakirə edib
    Maliyyə
    17:15
    Foto
    Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalının paralel proqramı elan edilib
    İncəsənət
    17:13
    "Sabah"ın rəqibinin müdafiəçisi Qabriel Maqalyayns Premyer Liqada 200-cü oyununu keçirib
    Futbol
    17:11
    Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 4 % artıb
    Biznes
    17:11
    Bakıda deputatın oğlunun iştirak etdiyi qətllə bağlı daha iki nəfər məhkəməyə gətirilib
    Hadisə
    17:03
    Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyüb
    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti