Азербайджан и ВБ провели консультации по энергетическим тарифам

Азербайджан и Всемирный банк провели консультации по вопросам реформ газового сектора, а также по тарифным механизмам.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA), консультации были проведены в ходе встречи председателя правления Агентства Самира Ахундова с делегацией под руководством странового менеджера Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер.

Также были рассмотрены усилия по сокращению выбросов метана и перспективы возможного дополнительного инвестиционного финансирования со стороны Всемирного банка и других финансовых институтов для поддержки модернизации газовой инфраструктуры.