Азербайджан и ВБ провели консультации по энергетическим тарифам
Энергетика
- 05 февраля, 2026
- 12:24
Азербайджан и Всемирный банк провели консультации по вопросам реформ газового сектора, а также по тарифным механизмам.
Как сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA), консультации были проведены в ходе встречи председателя правления Агентства Самира Ахундова с делегацией под руководством странового менеджера Всемирного банка по Азербайджану Штефани Штальмайстер.
Также были рассмотрены усилия по сокращению выбросов метана и перспективы возможного дополнительного инвестиционного финансирования со стороны Всемирного банка и других финансовых институтов для поддержки модернизации газовой инфраструктуры.
Последние новости
13:05
В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тоннВ регионе
13:05
Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристовВнутренняя политика
13:03
В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые раненияПроисшествия
13:01
Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключениюВнутренняя политика
12:59
В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в ТурцииПроисшествия
12:55
Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключениюВнутренняя политика
12:52
Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%Туризм
12:50
В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водительПроисшествия
12:49
Фото