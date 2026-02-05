Техническая миссия UN-Habitat посетила Баку в рамках подготовки к WUF13

В Баку состоялись встречи членов технической миссии Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и Азербайджанской операционной компанией WUF13.

Как сообщает Report со ссылкой на операционную компанию, стороны обменялись мнениями по широкому кругу приоритетных вопросов, включая координацию, техническую и операционную подготовку к 13-й сессии Всемирного форума городского развития, планирование выставки Urban Expo, логистику, взаимодействие с заинтересованными сторонами и прочее.

Отмечается, что завершены работы по планированию прямых эфиров и взаимодействию со СМИ, генеральному плану площадки форума, а также подготовлены предложения по брендингу города и территории проведения мероприятия. В то же время продолжается активная работа по обеспечению операционной готовности в сферах транспорта, питания, безопасности, управления волонтерами и координации персонала.

Проведенная работа является важным этапом в обеспечении профессиональной и эффективной организации WUF13 и его проведения в инклюзивном формате на высоком уровне.