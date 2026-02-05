İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Dünya Bankı ilə enerji tarifləri ilə bağlı məsləhətləşmələr aparıb

    Energetika
    • 05 fevral, 2026
    • 12:00
    Azərbaycan və Dünya Bankı arasında ölkədə qaz təchizatı sahəsində islahatlar, eləcə də tarif mexanizmləri ətrafında məsləhətləşmələr aparılıb.

    "Report" Energetika Nazirliyinin tabeliyində Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyinə (EMTA) istinadən xəbər verir ki, bu məsləhətləşmələr EMTA-nın İdarə Heyətinin sədri Samir Axundov Dünya Bankının Azərbaycan üzrə ölkə meneceri Ştefani Ştalmaysterin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə aparılıb.

    Həmçinin Azərbaycanda metan emissiyalarının azaldılması səylərinin davam etdirilməsi, o cümlədən qaz infrastrukturunun modernləşdirilməsini dəstəkləmək üçün Dünya Bankı, eləcə də digər maliyyə qurumlarından əlavə potensial investisiya ayrılmasının perspektivləri nəzərdən keçirilib.

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi enerji tarifləri
    Азербайджан и ВБ провели консультации по энергетическим тарифам

