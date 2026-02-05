Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 18:21
    Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

    Польша готова прям сейчас предоставить Украине истребители МиГ-29 при необходимости.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

    "Если потребность в МиГах будет оставаться – Польша готова уже сейчас передать эти самолеты",- отметил он.

    Польский премьер также раскрыл детали 48-го пакета помощи для Украины стоимостью около 200 млн злотых (50 млн долларов США). По его словам, он будет включать в основном бронетехнику.

    "Мы с президентом Зеленским договорились, что будем сохранять гибкий подход. В случае необходимости будем менять определенные договоренности, так как мы хотим действовать согласно актуальным потребностям. Я знаю, что Украина нуждается в различных средствах противовоздушной обороны, в частности, в определенных типах боеприпасов и ракет. Однако не во всем мы можем помочь", – уточнил польский премьер.

    Украина Россия Владимир Зеленский Дональд Туск пакет помощи
    Tusk: Polşa Ukraynaya "MiQ" qırıcılarını verməyə hazırdır
    Ты - Король

    Последние новости

    19:12

    Лейла Алиева встретилась в Абу-Даби с афганской активисткой Заркой Яфтали

    Внешняя политика
    19:05

    Глава МИД Швейцарии и генсек ОБСЕ прибыли в РФ

    Другие страны
    18:59

    Трамп заявил о беспрецедентном наращивании добычи нефти в США

    Другие страны
    18:53

    СМИ: Россия и США договорились соблюдать условия ДСНВ еще полгода

    Другие страны
    18:45

    Fars: Гиперзвуковые иранские ракеты "Хорремшехр-4" впервые размещены в бункерах

    В регионе
    18:36

    Трамп заявил, что заслуживает попасть в рай

    Другие страны
    18:32

    Обнародован рейтинг предполагаемых доходов пилотов "Формулы 1" за 2026 год

    Формула 1
    18:21

    Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

    Другие страны
    18:14
    Видео

    Техническая миссия UN-Habitat посетила Баку в рамках подготовки к WUF13

    Инфраструктура
    Лента новостей