Туск: Польша готова передать Украине истребители МиГ при необходимости

Польша готова прям сейчас предоставить Украине истребители МиГ-29 при необходимости.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

"Если потребность в МиГах будет оставаться – Польша готова уже сейчас передать эти самолеты",- отметил он.

Польский премьер также раскрыл детали 48-го пакета помощи для Украины стоимостью около 200 млн злотых (50 млн долларов США). По его словам, он будет включать в основном бронетехнику.

"Мы с президентом Зеленским договорились, что будем сохранять гибкий подход. В случае необходимости будем менять определенные договоренности, так как мы хотим действовать согласно актуальным потребностям. Я знаю, что Украина нуждается в различных средствах противовоздушной обороны, в частности, в определенных типах боеприпасов и ракет. Однако не во всем мы можем помочь", – уточнил польский премьер.