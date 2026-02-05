Cпецпредставитель президента РФ заявил о прогрессе переговорах с Украиной

Москва заявляет о прогрессе в работе над мирным соглашением по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам.

Он также отметил, что встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству в Абу-Даби идут успешно.

"Совместно с администрацией президента США Дональда Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно", - подчеркнул он.

Отметим, что вчера в столице ОАЭ прошел продолжается очередной раунд переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.