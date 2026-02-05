Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Cпецпредставитель президента РФ заявил о прогрессе переговорах с Украиной

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 11:45
    Cпецпредставитель президента РФ заявил о прогрессе переговорах с Украиной

    Москва заявляет о прогрессе в работе над мирным соглашением по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    "Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам.

    Он также отметил, что встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству в Абу-Даби идут успешно.

    "Совместно с администрацией президента США Дональда Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно", - подчеркнул он.

    Отметим, что вчера в столице ОАЭ прошел продолжается очередной раунд переговоров технических групп Украины, РФ и США. Первый раунд переговоров также состоялся в Абу-Даби 23–24 января, а встреча, первоначально запланированная на 1 февраля, была перенесена на 4–5 февраля.

    Украина Россия российско-украинская война Кирилл Дмитриев Абу-Даби делегация США Дональд Трамп
    Putinin xüsusi nümayəndəsi: Ukrayna ilə danışıqlarda irəliləyiş var
    Russian president's rep says there's progress in reaching agreement with Ukraine
    Ты - Король

    Последние новости

    13:05

    В РФ пресекли вывоз в Великобританию фрагмента метеорита весом более 2,5 тонн

    В регионе
    13:05

    Фарид Ахмедов: В регионах Азербайджана остро не хватает юристов

    Внутренняя политика
    13:03

    В Агджабеди 7-летний мальчик получил ножевые ранения

    Происшествия
    13:01

    Левон Мнацаканян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:59

    В Ыгдыре задержан азербайджанец, заочно приговоренный к 43 годам в Турции

    Происшествия
    12:55

    Араик Арутюнян приговорен к пожизненному заключению

    Внутренняя политика
    12:52

    Турпоток из стран Ближнего Востока в Азербайджан вырос на 13%

    Туризм
    12:50

    В Хачмазе при столкновении поезда с автомобилем погиб водитель

    Происшествия
    12:49
    Фото

    Эльшад Искендеров: Наука играет важную роль в дипломатии

    Внешняя политика
    Лента новостей