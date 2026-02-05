В Армении полицейского обвиняют в избиении и оскорблении допрашиваемого
В регионе
- 05 февраля, 2026
- 16:50
Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении полицейского, который избивал допрашиваемого, используя нецензурную брань.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
"4 февраля инициировано уголовное производство, 5 февраля прокурор инициировал преследование в отношении Айка Акопяна по ч. 1 статьи 450 (пытка со стороны должностного лица) УК Армении", – сообщили в прокуратуре.
Ранее МВД Армении сообщило, что инициировано служебное расследование в связи с появившимся в соцсети скандальным видео с участием полицейского. На этом видео оперуполномоченный Акопян избивает допрашиваемого и использует нецензурную брань. По предварительным данным, инцидент произошел в столичном управлении полиции.
