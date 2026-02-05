Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    В Армении полицейского обвиняют в избиении и оскорблении допрашиваемого

    В регионе
    • 05 февраля, 2026
    • 16:50
    В Армении полицейского обвиняют в избиении и оскорблении допрашиваемого

    Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование в отношении полицейского, который избивал допрашиваемого, используя нецензурную брань.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    "4 февраля инициировано уголовное производство, 5 февраля прокурор инициировал преследование в отношении Айка Акопяна по ч. 1 статьи 450 (пытка со стороны должностного лица) УК Армении", – сообщили в прокуратуре.

    Ранее МВД Армении сообщило, что инициировано служебное расследование в связи с появившимся в соцсети скандальным видео с участием полицейского. На этом видео оперуполномоченный Акопян избивает допрашиваемого и использует нецензурную брань. По предварительным данным, инцидент произошел в столичном управлении полиции.

    Армения полиция избиение уголовное дело
