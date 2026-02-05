Азербайджан увеличил расходы на импорт семян дыни из Турции в 4 раза

В январе-ноябре 2025 года Азербайджан импортировал 1,2 тонны семян дыни на сумму $726 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 20% и на 51% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период Азербайджан закупил семена дыни из Таиланда, Китая, Индии, Турции, США.

Азербайджан импортировал из Турции 0,02 тонны семян дыни (-88%) на сумму $19,7 тыс. (+4 раза).

В 2024 году из импортированных в Азербайджан семян дыни на сумму $576 тыс. 54% пришлось на долю Китая.