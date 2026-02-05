Азербайджан увеличил расходы на импорт семян дыни из Турции в 4 раза
Бизнес
- 05 февраля, 2026
- 16:29
В январе-ноябре 2025 года Азербайджан импортировал 1,2 тонны семян дыни на сумму $726 тыс.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это соответственно на 20% и на 51% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
За отчетный период Азербайджан закупил семена дыни из Таиланда, Китая, Индии, Турции, США.
Азербайджан импортировал из Турции 0,02 тонны семян дыни (-88%) на сумму $19,7 тыс. (+4 раза).
В 2024 году из импортированных в Азербайджан семян дыни на сумму $576 тыс. 54% пришлось на долю Китая.
Последние новости
17:36
На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭВнешняя политика
17:34
Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции СШАВ регионе
17:33
Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важнаДругие страны
17:29
Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооруженияДругие страны
17:28
Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничестваВ регионе
17:28
Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории УкраиныДругие страны
17:25
ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном союзеДругие страны
17:16
Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с РоссиейДругие страны
17:13
Фото