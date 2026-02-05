İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Türkiyədən yemiş toxumu idxalına çəkdiyi xərci 4 dəfə artırıb

    Biznes
    • 05 fevral, 2026
    • 16:06
    Azərbaycan Türkiyədən yemiş toxumu idxalına çəkdiyi xərci 4 dəfə artırıb

    Ötən ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 726 min ABŞ dolları dəyərində 1,2 ton yemiş toxumu idxal edib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2024-cü ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 51 %, kəmiyyət olaraq – 20 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Azərbaycan Tailanddan 340,2 min ABŞ dolları dəyərində (bir il əvvəlki göstəricidən 2,2 dəfə çox) 0,35 ton (+67 %), Çindən 279 min ABŞ dolları dəyərində (+14 %) 0,4 ton (+44 %), Hindistandan 57,8 min ABŞ dolları dəyərində (+2 %) 0,1 ton (+43 %), Türkiyədən 19,7 min ABŞ dolları dəyərində (+4 dəfə) 0,02 ton (-88 %), Amerika Birləşmiş Ştatlarından 12,1 min ABŞ dolları dəyərində (+2 %) 0,3 ton (+20 %) məhsul alıb.

    2024-cü ildə Azərbaycana idxal edilmiş 576 min ABŞ dolları dəyərində yemiş toxumunun 54 %-i Çinin payına düşüb.

