Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 16:55
    Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш

    Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там "Азербайджанского квартала".

    Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 3-й годовщиной землетрясения в Кахраманмараше.

    По его словам, поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением дружественных и союзнических отношений.

    "Уверен, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии "Одна нация, два государства", и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития", - отметил глава государства.

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган азербайджанский квартал Кахраманмараш землетрясение
    Prezident: Qardaş ölkənin bərpa səylərinə Azərbaycanın dəstəyi dostluq münasibətlərimizin əyani ifadəsidir
    Ilham Aliyev: Azerbaijan's support for reconstruction and development efforts of brotherly country is vivid manifestation of our friendly relations
    Ты - Король

    Последние новости

    17:36

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭ

    Внешняя политика
    17:34

    Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США

    В регионе
    17:33

    Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важна

    Другие страны
    17:29

    Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

    Другие страны
    17:28

    Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    17:28

    Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории Украины

    Другие страны
    17:25

    ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

    Другие страны
    17:16

    Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ

    Внешняя политика
    Лента новостей