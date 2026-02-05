Ильхам Алиев: Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш

Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там "Азербайджанского квартала".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с 3-й годовщиной землетрясения в Кахраманмараше.

По его словам, поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением дружественных и союзнических отношений.

"Уверен, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии "Одна нация, два государства", и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития", - отметил глава государства.