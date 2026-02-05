Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Президент: Азербайджано-турецкое непоколебимое братство проявило истинную сущность в трудный момент

    • 05 февраля, 2026
    • 16:52
    Это бедствие стало серьезным гуманитарным испытанием для Турции. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь.

    Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с третьей годовщиной землетрясения, глубоко потрясшего братскую страну.

    Глава государства отметил, что непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки.

