    Постпред США при НАТО: США будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не наступит мир

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 16:21
    Постпред США при НАТО: США будут предоставлять Украине наступательное оружие, пока не наступит мир

    Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Киеву наступательное оружие до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уитакер в эфире телеканала Newsmax.

    "Столько времени, сколько потребуется для заключения мирного соглашения, мы будем продолжать продавать наше оружие союзникам по НАТО, а они, в свою очередь, будут поставлять его в основном Украине", - сказал он.

    По его словам, это необходимо Украине, во-первых, для противовоздушной и противоракетной обороны, а во-вторых, для получения наступательных вооружений для продолжения борьбы и обеспечения, что РФ ее не оккупирует.

    Уитакер отметил, что США в рамках НАТО нуждаются в сохранении единства коалиции и укреплении союзников.

    "Потому что именно эта сила в конечном итоге станет гарантией мира, чтобы после завершения этой войны мы не столкнулись с новым вторжением на европейский континент", - подчеркнул постпред США.

    Напомним, что в 2026 году Украина нуждается в американском оружии, которое получает в рамках инициативы PURL, на $15 млрд . В частности, стране нужны средства ПВО, особенно Patriot и NASAMS.

