Швеция выделит на энергоснабжение Украины свыше $110 млн
Другие страны
- 05 февраля, 2026
- 16:41
Швеция выделяет 1 млрд крон ($111 млн) на энергоснабжение Украины.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительство королевства.
"Сегодня правительство Швециим объявило о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд шведских крон для поддержки энергетического сектора страны", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поддержка направлена на удовлетворение потребностей Украины в производстве энергии, ремонт инфраструктуры и укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.
