    Швеция выделит на энергоснабжение Украины свыше $110 млн

    Другие страны
    • 05 февраля, 2026
    • 16:41
    Швеция выделяет 1 млрд крон ($111 млн) на энергоснабжение Украины.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительство королевства.

    "Сегодня правительство Швециим объявило о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд шведских крон для поддержки энергетического сектора страны", - сказано в сообщении.

    Отмечается, что поддержка направлена на удовлетворение потребностей Украины в производстве энергии, ремонт инфраструктуры и укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.

    Швеция Украина развитие инфраструктуры энергоснабжение
    Лента новостей