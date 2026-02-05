Швеция выделит на энергоснабжение Украины свыше $110 млн

Швеция выделяет 1 млрд крон ($111 млн) на энергоснабжение Украины.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении правительство королевства.

"Сегодня правительство Швециим объявило о новом пакете помощи Украине в размере 1 млрд шведских крон для поддержки энергетического сектора страны", - сказано в сообщении.

Отмечается, что поддержка направлена на удовлетворение потребностей Украины в производстве энергии, ремонт инфраструктуры и укрепление энергоснабжения в долгосрочной перспективе.