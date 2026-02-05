İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Digər ölkələr
    • 05 fevral, 2026
    • 16:53
    İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 110 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq

    İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 1 milyard kron (111 milyon ABŞ dolları) ayırır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə krallıq hökumətinin məlumatında bildirilib.

    "Bu gün İsveç hökuməti Ukraynanın enerji sektorunu dəstəkləmək üçün 1 milyard İsveç kronu məbləğində yeni yardım paketi elan edib", - məlumatda deyilib.

    Qeyd olunub ki, dəstək Ukraynanın enerji istehsalı sahəsindəki ehtiyaclarının ödənilməsinə, infrastrukturun təmirinə və uzunmüddətli perspektivdə enerji təchizatının gücləndirilməsinə yönəlib.

    İsveç Ukrayna enerji
    Швеция выделит на энергоснабжение Украины свыше $110 млн

