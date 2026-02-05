İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 110 milyon dollardan çox vəsait ayıracaq
- 05 fevral, 2026
- 16:53
İsveç Ukraynanın enerji təchizatı üçün 1 milyard kron (111 milyon ABŞ dolları) ayırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə krallıq hökumətinin məlumatında bildirilib.
"Bu gün İsveç hökuməti Ukraynanın enerji sektorunu dəstəkləmək üçün 1 milyard İsveç kronu məbləğində yeni yardım paketi elan edib", - məlumatda deyilib.
Qeyd olunub ki, dəstək Ukraynanın enerji istehsalı sahəsindəki ehtiyaclarının ödənilməsinə, infrastrukturun təmirinə və uzunmüddətli perspektivdə enerji təchizatının gücləndirilməsinə yönəlib.
