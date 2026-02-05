Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану в связи с 3-й годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

    Внешняя политика
    • 05 февраля, 2026
    • 16:41
    Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану в связи с 3-й годовщиной землетрясения в Кахраманмараше

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо турецкому коллеге Реджепу Таийпу Эрдогану.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Дорогой брат,

    Минуло три года с землетрясения, глубоко потрясшего братскую Турецкую Республику. С большим уважением и почтением чту светлую память погибших в результате этой ужасной трагедии.

    Это бедствие стало серьезным гуманитарным испытанием для Турции. За одну ночь погибли тысячи людей, многие города и населенные пункты были разрушены. С глубокой болью наблюдая за происходящим в те дни, азербайджанский народ воспринял горе братской Турции как свое собственное, разделил ее скорбь.

    Непоколебимое братство, лежащее в основе азербайджано-турецких отношений, проявило свою истинную сущность именно в такой трудный момент. С первых мгновений трагедии Азербайджанское государство и общество, оставаясь верным принципам единства и солидарности, находились рядом с Турцией, протянули ей руку помощи и поддержки.

    Благодаря эффективному государственному управлению под Вашим мудрым руководством и сплоченности народа Турция к настоящему времени достигла существенных результатов в ликвидации последствий землетрясения. Проведение широкомасштабных восстановительных работ в пострадавших регионах, создание современной жилой инфраструктуры и восстановление социального благосостояния являются наглядными показателями долгосрочной стратегии развития Турции.

    Как проявление нашего братского долга Азербайджан внес вклад в строительно-восстановительные работы в провинции Кахраманмараш, принимал активное участие в закладке там "Азербайджанского квартала". Поддержка Азербайджаном усилий братской страны в восстановительных и строительных работах является наглядным выражением наших дружественных и союзнических отношений.

    Уверен, что прочное азербайджано-турецкое единство и стратегическое союзничество, основанные на философии "Одна нация, два государства", и впредь способствуя процветанию наших народов, будут служить обеспечению региональной стабильности, безопасности и устойчивого развития.

    В этот памятный день еще раз с глубокой скорбью выражаю соболезнования Вам, семьям погибших и всему братскому турецкому народу, молю Всевышнего Аллаха об упокоении душ наших погибших братьев и сестер".

    Ильхам Алиев Реджеп Тайип Эрдоган письмо землетрясение Кахраманмараш
    İlham Əliyev Kahramanmaraşdakı zəlzələnin 3-cü ildönümü ilə bağlı Ərdoğana məktub ünvanlayıb
    Ilham Aliyev sends letter to Erdogan on 3rd anniversary of Kahramanmaras earthquake
    Ты - Король

    Последние новости

    17:36

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликовано видео с визита в ОАЭ

    Внешняя политика
    17:34

    Песков: Россия готова к диалогу по ДСНВ при конструктивной реакции США

    В регионе
    17:33

    Первый вице-спикер Верховной Рады: Реакция Зеленского на коррупционный скандал была важна

    Другие страны
    17:29

    Зеленский: Киев и Варшава готовятся к совместному производству дронов и другого вооружения

    Другие страны
    17:28

    Пакистан и Узбекистан обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

    В регионе
    17:28

    Зеленский считает бессмысленными попытки признать российскими оккупированные территории Украины

    Другие страны
    17:25

    ЕС и Турция обсудят региональную повестку и обновление соглашения о Таможенном  союзе

    Другие страны
    17:16

    Европейское командование ВС США заявило о возобновлении диалога с Россией

    Другие страны
    17:13
    Фото

    Завершился визит президента Ильхама Алиева в ОАЭ

    Внешняя политика
    Лента новостей